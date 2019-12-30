Опубликовано письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО

В письме Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у родных и объяснил свой поступок.

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, написал письмо, в котором постарался объяснить свой поступок.

Телеграм-канал BAZA опубликовал письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО. В письме Рамиль Шамсутдинов благодарит всех, кто поддерживает его, а особенно своего отца. Также он попросил прощения у родственников, убитых им солдат.

Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете Рамиль Шамсутдинов

В письме Шимсутдинов рассказал, что он мечтал связать свою с Армией, но не ожидал, что попадет в "настоящий ад".

Фото: BAZA