По предварительной информации россиян на борту не нашли.

Появился предварительный список погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Большинство из них оказались уроженцами Канады и Ирана.

В числе погибших обнаружены граждане Ирана – 71 человек и Канады – 73 погибших. Также в результате трагедии погибли граждане Германии, Швеции, Великобритании и Афганистана. Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" упал вскоре после вылета из Тегерана. Он направлялся в Киев

На данный момент эксперты полагают, что самолет разбился из-за технических неполадок. На месте катастрофы работают спасатели.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что экс-министр Латвии рассказал о "недружественном отношении" Прибалтики к России.

Видео: 112 Украина, Pavel Пупсик