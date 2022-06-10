"Интерфакс": Boeing 737 загорелись шасси во время приземления в Сочи

Сведений о пострадавших нет.

"Интерфакс" сообщил о том, что у пассажирского самолета Boeing 737 загорелись шасси во время приземления в Сочи. В информационном агентстве сослались на данные, предоставленные своим источником. По предварительным сведениям, у воздушного борта воспламенилась стойка шасси. На борту лайнера находилось около 200 человек. Борт следовал по маршруту из Казани.

Самолет сел. Проводится эвакуация. источник агентства

Рейс из Самары в Петербург вернулся в аэропорт из-за пассажира.

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