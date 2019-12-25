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Летевший из Томска в Москву самолет аварийно приземлился в аэропорту Новосибирска
Сегодня, 10:38
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Летевший из Томска в Москву самолет аварийно приземлился в аэропорту Новосибирска

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В течение полета у воздушного судна возникли проблемы в работе механизации крыла.

Самолет "Боинг" авиакомпании S7, летевший из Томска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно данным ведомства, у воздушного судна в течение полета возникли проблемы в работе механизации крыла, вследствие чего командир принял решение осуществить посадку в аэропорту имени А. И. Покрышкина города Новосибирска.

Отметается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят необходимые проверки и устанавливают обстоятельства ЧП. 

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае. 

Фото: Twitter/tolmachevoport

Теги: boeing 737, аварийная посадка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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