Boeing 737 пропал с радаров над Аравийским морем после доклада командира о ЧП

Эксперты говорят о возможном крушении грузового борта.

На территории Пакистана ведется поиск грузового самолета Boeing 737-400 от авиакомпании K2 Airways. Воздушный борт пропал с радаров над акваторией Аравийского моря. Этот инцидент зафиксирован в 250 километрах в западном направлении от местного портового города Карачи. Известно, что на судне находились пять членов экипажа. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания The Express Tribune.

В СМИ объяснили, что самолет следовал из Шарджи. Согласно данным от управления аэропортов Пакистана (PAA), радары зафиксировали "быстрое снижение и резкое изменение курса самолета". За несколько минут ранее летчик говорил о проблемах с навигационной системой. Сервис отслеживания полетов Flightradar уведомил аудиторию о том, что предварительные данные ADS-B (технология отслеживания воздушных судов) "указывают на возможное крушение".

В текущий момент к месту возможного падения самолета отправлены корабль пакистанских Военно-морских сил PNS Zulfiqar и борт дальнего радиолокационного обнаружения Saab 2000 Erieye. В поисковой операции участвует местное коммерческое судно "Лахор" от Пакистанской национальной судоходной корпорации.

В Ленобласти при крушении сверхлегкого самолета погиб 70-летний пилот.

Фото: pxhere.com