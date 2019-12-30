Экс-министр Латвии рассказал о "недружественном отношении" Прибалтики к России

Янис Юрканс указал, что политика страны зависит от позиции Соединенных Штатов.

Экс-министр Латвии Янис Юрканс рассказал о "недружественном отношении" Прибалтики к России. Об этом бывший министр страны заявил в интервью Sputnik Латвия.

Бывший лидер латвийской дипломатии заверил, что, если власти Латвии пойдут на сближение с Россией, страна получит санкции со стороны Вашингтона. Янис Юрканс привел в пример компании, участвующие в строительстве "Северного потока -2". Он добавил, что все задействованные организации получили свой пакет санкций. Американцы будут править санкциями, отметил экс-министр Латвии.

В завершение он предположил, что ЕС может развалиться, после чего произойдет "регионализация". В таком случае латвийским властям придется принять непростое решение.

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