В Штатах заверили, что военные не останутся без защиты государства.

Пентагон обещал ответить на удары по военным базам в Ираке. Об этом пишет CNN со ссылкой на помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана.

В ведомстве заверили, что Иран направил более десятка военных ракет по американским объектам. Основными целями Ирана стали авиабаза Айн аль-Асад и объект на Эрбиле. Джонатан Хоффман отметил, что военные Соединенных Штатов находятся в повышенной боеготовности "из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать силы и интересы".

Информация о пострадавших пока отсутствует, Вашингтон оценивает ущерб. Власти США намерены защищать своих военных, партнеров и союзников в регионе.

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