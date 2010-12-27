Основными считаются три предположения.

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате. Среди наиболее вероятно причины называют техническую неисправность. Среди возможных причин также называют ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Об этом "РИА Новостям" рассказал начальник ведомства Ерлан Тургумбаев.

Назначен ряд экспертиз, в том числе транспортно-трассологическая и пожаро-техническая прокомментировал чиновник

В МВД проверяют работу всех наземных и авиационных служб, имеющих отношение к проведению полетов. Полиция допрашивает ответственные лица и пассажиров рейса, изучаются документы и видеозаписи. С борта лайнера компании Bek Air изъяли самописцы и бортовой журнал.

На данный момент в больницах города находятся 47 пострадавших, среди них есть девять детей. В общей сложности при авиакатастрофе погибло 12 человек. Среди них - глава совета генералов. Россиян на борту не было. В субботу в Казахстане объявлен общенациональный траур. Ведется досудебное расследование по статье 344 части 3 за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного средства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в жилом доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было.

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