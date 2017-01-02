Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане опять увеличилось

Сейчас специалисты называют 12 (14) жертв.

Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане увеличилось до 12 (14 по другим источникам) человек. Об этом сообщили в "ТАСС".

Двенадцать человек стали жертвами авиакатастрофы в Алма-Ате. Об этом заявил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Алибек Абдилов напомнил, что данная информация является предварительной. По сведениям от акимата (администрации) города, жертвами катастрофы стали 14 человек. Еще девять пассажиров пострадали по сводкам от Комитета по ЧС МВД. Среди них шесть человек - несовершеннолетние.

Напомним, что авиакрушение произошло утром 27 декабря, самолет столкнулся с бетонным зданием во время взлета на полосе. Изначально борту удалось совершить полукруг, но после он столкнулся с домом. В момент крушения в лайнере компании Bek Air находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.

Фото и видео: instagram.com/qazceer