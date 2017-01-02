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Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения в Алма-Ате

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Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах крушения в Казахстане.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения в Алма-Ате. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена

прокомментировали чиновники

Напомним, что самолет Fokker-100 упал на бетонное здание вместе с 95 пассажирами и 5 членами экипажа. Трагедия произошла утром 27 декабря около аэропорта в Алма-Аты. По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия. Эксперты уже вылетели в сторону крушения. 

На данный момент есть сведения о 14 погибших и 35 пострадавших, среди которых есть дети. Глава государства выразил соболезнования родным и друзьям жертв, а также пообещал наказать виновных в трагедии. 

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.

Фото и видео: instagram.com/qazceer

Теги: bek air, авиакатастрофа, алма-ата, казахстан, крушение
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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