Травмы получили 23 человека.

Появился список пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане. Согласно данным, предоставленным акиматом Алама-Аты, ранения получили 23 человека.

У большинства значатся закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У некоторых зафиксированы переломы и травмы различных частей тела. Среди этих людей травмировались восемь детей

Напомним, что авиакатастрофа произошла с лайнером Fokker-100, принадлежащего Bek Air. Трагедия произошла утром 27 декабря в аэропорту Алма-Аты. Сейчас число погибших достигает 12 (по другим ичточникам 14 человек).

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.

Фото и видео: instagram.com/qazceer