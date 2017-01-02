Рустем Кайдаров являлся заслуженным работником МВД СССР.

Глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате. Рустем Кайдаров не выжил после крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air . Об этом сообщили журналисты Tengrinews со ссылкой на члена общественного объединения Махмута Телегусова.

Напомним, что Кайдаров был генерал-майором юстиции и заслуженным работником МВД СССР. Он являлся действующим членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук. С 2001 года мужчина возглавлял Совет генералов в Казахстане.

На данный момент экстренные службы заявляют о 14 погибших в трагедии и более 30 человек, получивших травмы. Почти 20 из них сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Пациентов эвакуировали в разные больницы города.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было.

Фото и видео: instagram.com/qazceer