Чиновники рассказал об операции на месте крушения.

В жилом доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было. Об этом заявили в "ТАСС" со ссылкой на заместителя главы Департамента по ЧС города Ерлана Алибекова.

В жилом доме никого, к счастью, не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет прокомментировал эксперт

Он напомнил, что с двухэтажным бетонным зданием столкнулся фюзеляж борта авиакомпании Bek Air. Чиновник добавил, что на территории здания полностью проведены аварийно-спасательные работы. На месте катастрофы было создано предварительное боевое развертывание для мгновенной подачи пены. Однако помощь пожарных служб не понадобилась, так как самолет не загорелся.

Ранее аэропорт Алма-Аты и администрация города публиковали списки пострадавших, а также тех, кому оказали медицинскую помощь. Россиян среди них не было. В больнице скончался один из госпитализированных.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате.

Фото и видео: instagram.com/qazceer