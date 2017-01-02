  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:00
121
lesjasap
Код вставки плеера

Один из пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате скончался в больнице

0 0

Количество жертв увеличилось до 15 человек.

Число погибших при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 15 человек. Один пострадавший при крушении скончался в больнице. Сейчас с места авиакатастрофы в медицинские учреждения доставлены 66 человек. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на источник в медицинской отрасли.

Из привезенных пострадавших 50 человек госпитализированы, 12 находятся в крайне тяжелом состоянии. Пресс-служба аэропорта Алма-Аты опубликовала предварительный список тех, кому оказана помощь. Ранее администрация города также разместила собственный список пострадавших.

Напомним, что рейс компании Bek Air  разбился при взлете в Нур-Султан. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате. Россиян на борту не было.

Фото и видео: instagram.com/qazceer

Теги: авиакатастрофа, алма-ата, казахстан, крушение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии