Информацию подтвердил глава МИД Канады.

Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань. Политик отметил, что речь идет о сбитом в январе иранскими военными пассажирском самолете. Из Тегерана черные ящики доставлены в Париж.

Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ Франсуа-Филипп Шампань, глава МИД Канады

Дипломат отметил, что канадские представители Совета по транспортной безопасности будут присутствовать во время изучения черных ящиков.

Напомним, что 29 июня Иран отправил во Францию бортовой самописец украинского борта Boeing 737. Однако 31 мая Тегеран отказал Киеву в отправке черных ящиков. Причина такого шага стала задержка Украины с ответом Ирану в отношении судьбы бортовых самописцев.

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