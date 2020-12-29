Президент Ирана назвал уход Трампа божьей милостью

Хасан Роухани считает американского президента террористом.

Президент Ирана назвал уход Дональда Трампа божьей милостью. Об этом Хасан Роухани сообщил 20 января на правительственном заседании. Выступление транслировало государственным телевидением. По мнению главы государства, уходящий с поста главы Белого дома Трамп "умер" как политический лидер.

Трамп умер, его политическая жизнь закончилась Хасан Роухани, президент Ирана

Спикер назвал завершение полномочий американского президента "концом злосчастного правительства". Роухани уточнил, что четырехлетнее правление Трампа не дало миру ничего, кроме терроризма и угнетения. Политик отметил, что никогда до этого президент США открыто не признавал того, что совершил террористический акт в отношении крупного военного деятеля из другого государства. По словам Роухани, убийство Касема Сулеймани произошло в тот момент, когда тот был гостем в другой стране.

Также Иран подтвердил готовность выполнять обязательства по ядерной сделке, если Вашингтон примет решение вернуться к соглашению.

Трамп принял решение о помиловании 73 человек.

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