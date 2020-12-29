В списке оказался и политический консультант Республиканской партии страны Пол Эриксон.

Действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек. Среди них - бывший советник американского лидера Стивен Бэннон. Список опубликован на сайте Белого дома.

Также в списке помилованных Эллиотт Бройди — предприниматель, который оказывал серьёзную поддержку уходящему президенту. В Белом доме отметили, что он известен американцам своими благотворительными акциями — например, в пользу ветеранов, военных, сотрудников правоохранительных органов.

В списке оказался и политический консультант Республиканской партии страны Пол Эриксон.

Ранее Трамп выступил с прощальным обращением к нации.

Фото: pixabay.com