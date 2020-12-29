Сегодня заканчивается срок президентства политика.

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации. Действующий американский президент на сайте Белого дома опубликовал речь, в которой он подтвердил священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".

Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше...Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее Дональд Трамп, президент США

Американский лидер уточнил, что является первым главой государства за десятилетия, который не начал ни одну новую войну. Трамп рассказал, что действующая при нем администрация смогла восстановить силу США и лидерство за границей.

Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации.

Видео: The White House