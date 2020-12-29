Супруга Дональда Трампа подвела итоги четырех лет, когда она была в роли первой леди США.

Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации. Об этом жена действующего президента США сообщила в прощальном ролике, опубликованном в ее собственном Twitter-аккаунте. Американка выразила благодарность медсестрам, врачам и тем, кто работал на "передовой" во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в оборот поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых Мелания Трамп, первая леди США

Супруга Дональда Трампа описала прошедшие четыре года в роли первой леди как "величайшую честь в ее жизни". Она призвала сограждан быть неравнодушными к тому, чем занимаются. При этом Мелания напомнила о том, что насилие никогда не бывает оправдано.

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Видео: The White House