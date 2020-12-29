  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:22
91
lesjasap
Код вставки плеера

Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации

0 0

Супруга Дональда Трампа подвела итоги четырех лет, когда она была в роли первой леди США.

Мелания Трамп призвала американцев к осторожности при вакцинации. Об этом жена действующего президента США сообщила в прощальном ролике, опубликованном в ее собственном Twitter-аккаунте. Американка выразила благодарность медсестрам, врачам и тем, кто работал на "передовой" во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в оборот поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых

Мелания Трамп, первая леди США

Супруга Дональда Трампа описала прошедшие четыре года в роли первой леди как "величайшую честь в ее жизни". Она призвала сограждан быть неравнодушными к тому, чем занимаются. При этом Мелания напомнила о том, что насилие никогда не бывает оправдано.

Королева Великобритании рассказала, что вдохновляло её в 2020 году.

Видео: The White House

Теги: массовая вакцинация, мелания трамп, первая леди, прощальное видео
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии