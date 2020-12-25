Королева Великобритании рассказала, что вдохновляло её в 2020 году

Елизавета II отметила, что минувший год сделал многих ближе, несмотря на социальное дистанцирование.

Королева Великобритании Елизавета II рассказала, что вдохновляло её в 2020 году. Традиционное ежегодное рождественское обращение монарха транслировалось 25 декабря на телеканалах и радиостанциях стран Содружества наций.

Королева напомнила зрителям и слушателям, что минувший год сделал многих ближе, несмотря на социальное дистанцирование. Елизавету II и членов ее семьи в минувшем году вдохновили истории волонтеров и помогавших нуждающимся в помощи. Монарх рассказала, что в Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы года.

Впервые с 1987 года королева отмечает Рождество в Виндзорском замке.

Свое рождественское поздравление выпустил и президент США Дональд Трамп. Он рассказал американцам о "рождественском чуде", вместе с супругом перед нацией выступила Мелания Трамп.

Видео: Youtube/BBC