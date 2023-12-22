В Океме открыли статую Елизаветы II в окружении корги

Высота статуи составила более двух метров.

В Океме открыли статую королевы Елизаветы II в окружении корги. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Церемония открытия монумента прошла 21 апреля в день рождения Елизаветы II. Это первый монумент, посвященный британской королеве после ее смерти в сентябре 2022 года.

Высота статуи составила более двух метров. Ее автором является Хивел Претли. Скульптор изобразил молодую королеву в парадной мантии, а также в сопровождении трех собак ее любимой породы корги.

Ранее мы сообщали, что памятник Елизавете Глинке откроют в Петербурге.

Видео: YouTube / Martin Brookes