На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее

На улице Арбат в центре Москвы мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в субботу, 9 сентября. Неизвестный забрался на фонтан "Принцесса Турандот" у театра. Мужчина не смог устоять на высоте и упал вместе с куском статуи. Его госпитализировали с переломами. Сотрудники МВД проводят проверку по данному факту.
Ранее мы сообщали, что треш-блогер Хилми Форкс задержан в Петербурге.
Видео: Telegram / SHOT
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