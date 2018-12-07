На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее

Его госпитализировали с переломами.

На улице Арбат в центре Москвы мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в субботу, 9 сентября. Неизвестный забрался на фонтан "Принцесса Турандот" у театра. Мужчина не смог устоять на высоте и упал вместе с куском статуи. Его госпитализировали с переломами. Сотрудники МВД проводят проверку по данному факту.

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Видео: Telegram / SHOT