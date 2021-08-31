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Треш-блогер Хилми Форкс задержан в Петербурге
Сегодня, 20:35
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Треш-блогер Хилми Форкс задержан в Петербурге

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Адвокат Форкса заявил, что блогера "задержали до 48 часов".

Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", сообщила, что в Петербурге задержан треш-блогер Хилми Форкс. По ее словам, неизвестно, по какой причине молодого человека забрали в отделение полиции, однако на суде раскроют все детали.

Судя по информации СМИ, очевидно, что блогер задержан по подозрению в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"

Адвокат Форкса заявил, что блогера "задержали до 48 часов", пишет "Фонтанка". Матерью несовершеннолетнего (вероятно, зрителя Форкса) было написано заявление с прикрепленными фото и видео. 

Ранее на Piter.TV: поджигательница военкомата в Выборгском районе Петербурга задержана.

Фото: Piter.TV

Теги: екатерина мизулина, задержан блогер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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