Треш-блогер Хилми Форкс задержан в Петербурге

Адвокат Форкса заявил, что блогера "задержали до 48 часов".

Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета", сообщила, что в Петербурге задержан треш-блогер Хилми Форкс. По ее словам, неизвестно, по какой причине молодого человека забрали в отделение полиции, однако на суде раскроют все детали.

Судя по информации СМИ, очевидно, что блогер задержан по подозрению в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Екатерина Мизулина, глава "Лиги безопасного интернета"

Адвокат Форкса заявил, что блогера "задержали до 48 часов", пишет "Фонтанка". Матерью несовершеннолетнего (вероятно, зрителя Форкса) было написано заявление с прикрепленными фото и видео.

Ранее на Piter.TV: поджигательница военкомата в Выборгском районе Петербурга задержана.

Фото: Piter.TV