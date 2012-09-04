Екатерина Мизулина обсудила с петербургскими школьниками цифровую безопасность

Школьники Петербурга узнали от Мизулиной, как защитить себя от онлайн-мошенников.

В подростково-молодёжном клубе "Молодёжный" в Кировском районе Санкт-Петербурга прошла встреча Екатерины Мизулиной со школьниками. Основной темой обсуждения стала цифровая безопасность и риски, с которыми сталкиваются подростки в интернете.

Во время беседы участники обсудили схемы кибермошенничества, способы защиты персональной информации и важность критического подхода к онлайн-контенту. Мизулина привела примеры реальных ситуаций, когда злоумышленники через мессенджеры и игровые платформы пытались выманить у детей личные данные или деньги.

Школьники активно участвовали в диалоге, делились собственными историями и задавали вопросы. Спикер подчеркнула, что внимательность и знание правил цифровой гигиены помогают избежать большинства угроз в сети.

Отдельно была затронута тема роли молодёжи в создании безопасного интернет-пространства и важности ответственного отношения к распространению информации в цифровой среде.

Фото: скриншот из VK видео

