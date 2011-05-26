Поджигательница военкомата в Выборгском районе Петербурга задержана

Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, попытавшейся поджечь военный комиссариат 7 сентября. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов сегодня, 8 сентября.

По данным следствия, Елена Комаричева вступила в сговор с неизвестными на террористический акт. У нее было при себе не менее трех бутылок с горючей смесью. Женщина подожгла их и бросила в дверь запасного выхода, чем совершила поджог.

Суд отказал следствию, избрав Комаричевой запрет определенных действий по 6 ноября текущего года.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга отправил под стражу мужчину, сбившего велосипедистку на Большой Пушкинской.

Фото: Piter.TV