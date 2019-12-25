Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, сбившего велосипедистку на Большой Пушкинской

Петербургский суд выбрал содержание под стражей для мужчины, который насмерть сбил велосипедистку на пешеходном переходе. Мужчина двигался на зеленый свет.

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в среду, 6 сентября, обвиняемый управлял своим автомобилем марки КАМАЗ и ехал по Большой Пушкинской улице. Мужчина проезжал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, однако с превышением скорости.

В итоге обвиняемый не успел среагировать и наехал на велосипедистку. Женщина скончалась в больнице в этот же день.

Мужчину задержали и выбрали меру пресечения нахождение под стражей. Обвиняемый и его защитник не согласились с решением суда.

Ранее сообщалось, что на трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов.

Фото: Piter.TV