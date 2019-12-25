Суд Петербурга отправил под стражу мужчину, сбившего велосипедистку на Большой Пушкинской

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По данным суда, в среду, 6 сентября, обвиняемый управлял своим автомобилем марки КАМАЗ и ехал по Большой Пушкинской улице. Мужчина проезжал пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, однако с превышением скорости.
В итоге обвиняемый не успел среагировать и наехал на велосипедистку. Женщина скончалась в больнице в этот же день.
Мужчину задержали и выбрали меру пресечения нахождение под стражей. Обвиняемый и его защитник не согласились с решением суда.
Ранее сообщалось, что на трассе А-181 "Скандинавия" грузовик въехал в велосипедистов.
Фото: Piter.TV
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