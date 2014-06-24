Мизулина обратилась в ФСБ из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах

Лига безопасного интернета обеспокоена бесконтрольной продажей опасных веществ.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что обратилась в российские правоохранительные органы, Ростехнадзор и ФСБ в связи с сообщениями о продаже на российских маркетплейсах прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных, ядовитых веществ в жидкой и твердой формах, а также прочих опасных химических веществ, реализация которых запрещена на территории нашего государства. Эксперт объяснила, что в профильное ведомство в ежедневном режиме поступают подобные жалобы.

Мы действительно еще 24 октября обратились в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более. Екатерина Мизулина, эксперт

Чиновница пояснила, что сейчас даже в розничной торговле встречаются товары, которые запрещены к обороту. За их продажу законом предусмотрена уголовная ответственность. Среди обнаруженных объявлений на онлайн-ресурсах находились позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой. Причем товары отпускались в дозировках, распространение которых не разрешается в России.Многие из реализуемых веществ находятся в перечне первого, второго, третьего и четвертого класса опасности. Екатерина Мизулина добавила, что подобный бесконтрольный оборот ядовитых и взрывоопасных веществ формирует негативную возможность свободного приобретения этих категорий кем угодно, включая и несовершеннолетних граждан.

Фото: Piter.tv