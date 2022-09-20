В Ирландии активисты выступили против монархии Великобритании.

Протестующие в Дублине скинули муляж гроба королеву Елизаветы II в реку. На нем очевидцы заметили надпись: "Покойся с миром, Британская империя". Соответствующее заявление сделали журналисты британского телеканала Sky News. Они уточнили, что массовые протесты состоялись на территории Ирландии. Активисты вышли на улицы ради того, чтобы выступить против монархии из Лондона.

В СМИ отметили, что инцидент произошел во время протестного шествия в городе. Лидеры антиимпериалистической организации заявили прессе о том, что произошедшее стало воссозданием действий местного социалистического политика в 1897 году во время рабочего визита в город королевы Виктории. Сейчас жители Ирландии выступают против поддержки монархии. Они также недовольны тем, что власти страны приняли решение спустить в память о королеве государственный флаг.

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Фото и видео: Sky News