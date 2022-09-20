CBC: премьера Канады раскритиковали за пение перед похоронами Елизаветы II

Джастин Трюдо спел песню Bohemian Rhapsody в отеле Лондона.

Видео пения канадского премьер-министра Джастина Трюдо в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II появились в социальных сетях. Такое поведение чиновника вызвало критику в социальных сетях. Местный телеканал CBC продемонстрировал в эфире ролик, на котором глава правительства Канады стоит около рояля в отеле британской столицы и исполняет хит группы Queen Bohemian Rhapsody.

Шарль, известный музыкант из Квебека… играл на рояле в лобби отеля, что привело к тому, что некоторые члены делегации, включая премьер-министра, присоединились. пресс-служба канадского правительства

Некоторые пользователи в соцсетях обвинили канадского премьера в нарушении рамок приличия на фоне похорон и объявленного властями траура из-за смерти королевы. Другие назвали такое поведение безответственным для официального представителя Оттавы. Они не исключили, что данный инцидент будут сравнивать с вечеринкой бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, которому пришлось в результате уйти в отставку. Джонсон накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа устраивал подобное мероприятие. Другая группа пользователей заметила, что Трюдо пел не на официальном мероприятии, поэтому он может позволить себе отдохнуть.

Два человека погибли во время стрельбы в Канаде.

Фото и видео: YouTube / CP24