Два человека погибли во время стрельбы в Канаде

Еще трое получили серьезные ранения.

В Канаде произошла серия перестрелок. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в провинции Онтарио. Вооруженный мужчина начал стрельбу в городе Миссиссога. В результате его действий погиб полицейский, еще один человек получил серьезные ранения.

Позднее нападавший открыл стрельбу в городе Милтон, убив одного человека и ранив еще двоих. После перестрелки подозреваемый угнал автомобиль и скрылся. Спустя время полиция сообщила, что нападавшего настигли, ранили и задержали.

Ранее мы сообщали, что в Мемфисе мужчина застрелил четверых и ранил троих человек.

Видео: YouTube / CP24