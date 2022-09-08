Злоумышленник транслировал происходящее в социальных сетях.

В Мемфисе мужчина застрелил четверых и ранил троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября. 19-летний подозреваемый провел серию выстрелов в разных местах города. Также злоумышленник транслировал происходящее в социальных сетях. Позже видео стрельбы было удалено.

Глава полиции Мемфиса Серелин Дэвис заявил, что в результате происшествия погибли четыре человека и получили ранения трое человек. Стрельба велась как минимум в восьми местах. Полиция продолжает вести расследование.

Ранее мы сообщали, что в Турции на людей рухнула сцена, на которой должен был выступать Таркан.

Видео: YouTube / Law&Crime Network