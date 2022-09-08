В Турции на людей рухнула сцена, на которой должен был выступать Таркан

СМИ сообщают о том, что под пощадкой находились люди.

В Турции на людей рухнула сцена, на которой должен был выступать исполнитель Таркан. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Известно, что площадка была создана продюсерской группой для концерта местного артиста. Его выступление в городе Измире было намечено на 9 сентября. В СМИ уточнили, что под разрушившейся конструкцией остались люди. На место инцидента направлены бригады скорой помощи и правоохранительных органов. К текущему моменту один из пострадавших госпитализирован в больницу Алсанджака.

На Большом проспекте Петроградской стороны рухнула лепнина.

Фото и видео: YouTube / Gerçek TV