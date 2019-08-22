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На Большом проспекте Петроградской стороны рухнула лепнина
Сегодня, 20:24
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На Большом проспекте Петроградской стороны рухнула лепнина

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Территорию быстро оградили.

В Петроградском районе обвалилась штукатурка. Инцидент произошел на Большом проспекте П. С. С дома № 45 упала лепнина. Как рассказали "Петербургскому Дневнику" в администрации района, обрушение было небольшим. 

С фасада здания упал один "квадрат" лепнины. Территорию быстро оградили. Сейчас специалисты проводят проверку здания по техническим параметрам. Они простукивают слабодержащиеся элементы фасада. 

Консервацию фасада пообещали выполнить до  30 августа.

Ранее на Piter.tv: жители улицы Первого Мая в Сестрорецке недовольны состоянием трех домов.

Фото: пресс-служба администрации Петроградского района

Теги: аварийное здание, обвалилась штукатурка, петроградская, петроградская сторона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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