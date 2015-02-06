Жители улицы Первого Мая в Сестрорецке недовольны состоянием трех домов

В доме №1 парадная находится в неудовлетворительном состоянии, дом №2 разрушается из-за переделанной мансарды на верхнем этаже, в доме №3 уже рухнула часть балкона.

Жители трех домов на улице Первого мая в Сестрорецке пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий. В доме №1 1936-го года постройки разрушаются ступени и перила, входная дверь постоянно слетает с петель. Жильцы частично отремонтировали парадную за свой счет.

Вот эта петля дверная, она постоянно подваривается, хотя нужно произвести замену всей двери. Она отваливается каждый 2-3 месяца, зимой она вообще не закрывается у нас. Вячеслав Татаренцев, житель дома №1 на улице 1 Мая

Прошлогодний ремонт фасадов выполнен некачественно: с дома осыпается штукатурка, на стенах возникают новые трещины.

Проблема с окнами: они старые деревянные и плохо закрываются, якобы их ремонтировали по какой-то особой технологии, но никакой технологии там нет, это все надо менять. Опять же торчат проводу внутри и снаружи дома. Мы обращались в Жилкомсервис, звонили, они обещают сделать ремонт, обещали во II квартале 2022 года, но пока все стоит на месте. Вячеслав Татаренцев, житель дома №1 на улице 1 Мая

Дом №2 страдает из-за переделанной мансарды на верхнем этаже, где раньше жильцы второго этажа хранили вещи. В 2018 году мансарду переделали в квартиру, для этого всю отопительную систему дома зашили под пол. Из-за перепадов температуры эта конструкция угрожает зданию: фасад начал разрушаться – жители обращались в прокуратуру.

Было несколько вопросов: кто дал разрешение на использование мансарды как квартиры, потому что это было нежилое помещение. Делали ли экспертизу, так как если вы делаете дополнительны квартиры, то возникает нагрузка на здание. А также давали ли разрешение пожарные? Андрей Романов, местный житель, активист

Также дом оказался разделен на две части с разными кадастровыми номерами – жители второй половины сами убирают свою территорию.

Мы задали вопрос, кто разделили нам этот кадастр. Администрация ответила: дядя Петя, который работал в администрации, в 90-х годах написал заявление и поделил дом на две части. Я не понимаю, как можно жилой дом поделиться на две части, теперь получается: там я убираю, здесь не убираю. Андрей Романов, местный житель, активист

В 2018 году в доме №3 на четвертом этаже обвалился элемент балкона, о проблеме жители неоднократно писали в ЖКС.

После этого приехала служба РЖА, сняли с балкона остатки, куски, которые еще не обвалились, и обещали заменить балконы. До сих пор, три года прошло, ничего не поменяли. Каждый год происходит только замазывание трещин. Вера Алексеева, жительница дома №3 на улице 1 Мая

Остальные балконы в трещинах и сколах, они требуют замены, однако этого нет в программе капитального ремонта.

Тоже самое у нас в парадных с балконными дверьми, они деревянные, все рассохлись, поэтому там нужно менять стеклопакеты. Но нам дают только обещания. Вера Алексеева, жительница дома №3 на улице 1 Мая

Со всеми проблемами местные обратились в следственный комитет и к вице-губернатору Петербурга.

Видео, фото: Piter.TV