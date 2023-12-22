Памятник Елизавете Глинке откроют в Петербурге

Автором памятника стал скульптор Константин Шапкин.

Памятник известной правозащитнице, врачу и филантропу Елизавете Глинке (доктору Лизе) окроют в Петербурге 7 марта на площадке исторического парка "Россия - моя история". Об этом сообщает ТАСС.

Монумент представляет собой изображение сердца с крыльями, внутри которого находится фигура доктора с ребёнком на руках. На памятнике будет выгравирована цитата из дневниковых записей самой Лизы: "Я всегда на стороне слабого".

Автором памятника стал скульптор Константин Шапкин. В день его открытия запланирована благотворительная акция "Корзина доброты", в ходе которой будут собраны продукты для 100 нуждающихся семей. Этот памятник станет уже восьмым в России, созданным в честь известной правозащитницы. Еще один памятник доктору Лизе планируется открыть в Москве в конце марта текущего года

Ранее мы сообщили о том, что градостроительный совет одобрил проект памятника Гумилеву в Кронштадте.

Фото: скриншот пресс-конференции ТАСС