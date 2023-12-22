Градостроительный совет одобрил проект памятника Гумилеву в Кронштадте

В конкурсе на эскизный проект памятника участвовали 30 работ.

На Безымянной аллее улицы Комсомола в Кронштадте будет установлен памятник поэту Николаю Гумилеву. Эскизный проект монумента был одобрен Градостроительным советом при правительстве Северной столицы.

Для памятника выбрали классический стиль с серо-зелеными тонами. Высота бюста вместе с постаментом составит 2,9 метра. Автор проекта памятника Екатерина Пильникова отметила, что классический цвет бронзы обычно тёмный, однако выбор пал на светлый оттенок, который подойдет и для поэта, и для самого города.

В конкурсе на эскизный проект памятника участвовали 30 работ. Монумент станет первым памятником Николаю Гумилеву в Петербурге. Основоположник поэтического течения акмеизм родился в Кронштадте в 1889 году. В начале XX века он основал знаменитый "Цех поэтов" в Петербурге.

Ранее стала известна история создания памятника на могиле Алексея Балабанова.

Фото: Правительство Петербурга