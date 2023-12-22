Памятник Николаю Гумилёву будет установлен в Кронштадте

Представители градостроительного совета выразили единогласное мнение о необходимости привлечения архитектора для расчёта оптимального места установки памятника.

В среду, 7 февраля, в ходе заседания градостроительного совета при правительстве Северной столицы был рассмотрен эскизный проект памятника поэту Николаю Гумилёву.

Напомним, что в декабре 2021 года в академии художеств им.И. Репина состоялся открытый конкурс на эскизный проект памятника Гумилёву. Победителем конкурса стала скульптор Екатерина Пильникова. Именно её эскизный проект был представлен членам градостроительного совета. Памятник будет размещён на территории безымянного бульвара на улице Комсомола в Кронштадте – родине и первом месте жительства поэта. Постамент выполнен в классической форме, на нем будет размещена надпись с именем и фамилией. Главное требование к автору проекта – обеспечить сохранность бюста от возможных повреждений и износа.

Изначально рассматривалось возможное размещение памятника на газоне, однако эта идея была отвергнута из-за потенциального повреждения зелёных насаждений. Представители градостроительного совета выразили единогласное мнение о необходимости привлечения архитектора для расчёта оптимального места установки памятника.

Ранее мы сообщили о том, что сбор средств на создание и установку памятника Василию Громову запустят в Петербурге.

Фото: КГА