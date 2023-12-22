Сбор средств на создание и установку памятника Василию Громову запустят в Петербурге

Василий Федулович Громов и его родственники были похоронены в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, но ни сам склеп, ни могилы не сохранились.

В воскресенье, 28 января, стартует сбор средств для создания и установки памятника в честь Василия Громова, выдающегося купца, благотворителя и мецената, в честь 155-летия со дня его смерти. Кураторы проекта "Дача Громова" сообщили о необходимости собрать около 600 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Макет памятника уже готов. Как пояснила искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей Юлия Журавлева, процесс сохранения "Дачи Громова" и изучения архивов семьи её создателя ведётся уже 10 лет подряд. Василий Федулович Громов и его родственники были похоронены в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, но ни сам склеп, ни могилы не сохранились. По архивным документам удалось точно определить место склепа и установить, что там никого кроме них не похоронено. Идею о памятнике поддержала дирекция Новодевичьего кладбища.

В воскресенье, 28 января, стартует сбор средств для создания и установки памятника в честь Василия Громова, выдающегося купца, благотворителя и мецената, в честь 155-летия со дня его смерти. Кураторы проекта "Дача Громова" сообщили о необходимости собрать около 600 тыс. рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Макет памятника уже готов. Как пояснила искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей Юлия Журавлева, процесс сохранения "Дачи Громова" и изучения архивов семьи её создателя ведётся уже 10 лет подряд. Василий Федулович Громов и его родственники были похоронены в семейном склепе на Новодевичьем кладбище, но ни сам склеп, ни могилы не сохранились. По архивным документам удалось точно определить место склепа и установить, что там никого кроме них не похоронено. Идею создании памятника поддержала дирекция Новодевичьего кладбища.

Макет будущего памятника бесплатно создали именно сотрудники кладбища. Это будет небольшой памятник с крестом, который займет чуть меньше шести квадратных метров. Отмечу, что сейчас на месте склепа пустое пространство. Впрочем, если мы вдруг соберем больше средств, чем требуется на создание и установку надгробного камня, то, возможно, мы обратимся к какому-нибудь скульптору, который создаст более художественный макет памятника. Юлия Журавлева, искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП Петербурга расширил перечень объектов культурного наследия.

Фото: Юлия Журавлева