КГИОП Петербурга расширил перечень объектов культурного наследия

Список ведомства пополнился четырьмя зданиями.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга пополнил перечень объектов культурного наследия четырьмя зданиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 января.

Перечень КГИОП пополнил Приморский рынок, находящийся на Малом проспекте П. С., 54-56, в Петроградском районе. Он построен в стиле послевоенной сталинской неоклассики в 1953-1956 гг. по проекту архитекторов Лазаря Хидекеля и Олега Голынкина.

Объектом культурного наследия стал и особняк Н. Н. Кайгородова на проспекте Тореза, 29. Его возвели в конце XIX века специально для коменданта Свеаборгской крепости Нестора Кайгородова.

Новый статус обрел и дом-мастерская М. К. Аникушина по адресу: Вяземский переулок, 8, построенный по проекту мастерской ЛенНИИпроекта под руководством архитектора Филиппа Гепнера в конце 1960-х гг. В 2005 году здание стало филиалом Государственного музея городской скульптуры. В апреле 2013 года дом открыт для посетителей как объект музейного показа.

Список ведомства расширился железнодорожным вокзалом платформы "Горская" в поселке Лисий Нос. Он появился в 1894 году и считается одной из последних сохранившихся исторических построек Горской. Сегодня здание вокзала не используют.

Ранее мы рассказывали о том, что памятник рабочим совхоза "Ручьи" прошел реконструкцию.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга