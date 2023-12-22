Памятник рабочим совхоза "Ручьи" прошёл реконструкцию

Мемориал остался на прежнем месте, однако его территорию благоустроили.

Реконструкция памятника "Вечная память рабочим совхоза "Ручьи", погибшим в боях за родину в 1941-1945 годах" на Пискаревском проспекте завершена. Об этом сообщила глава администрации Красногвардейского района Ольга Козлова.

По данным пресс-службы района, мемориал остался на прежнем месте, однако его территорию благоустроили. Сейчас здесь имеются современное освещение и скамейки.

В честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады здесь состоится торжественное открытие обновлённого памятника при участии ветеранов.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Ленобласти оштрафовали за осквернение памятников "Дороги жизни" на 1,4 млн рублей.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского