Жителя Ленобласти оштрафовали за осквернение памятников "Дороги жизни" на 1,4 млн рублей

Его признали виновным в реабилитации нацизма и публичном оскорблении памяти защитников Отечества

В Ленобласти вынесли приговор виновному в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни" во Всеволожском районе. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по 47 региону в среду, 20 декабря.

Следствием и судом установлено, что осенью 26-летний местный житель с помощью краски нанёс нацистскую символику на Памятный километровый столб на "Дороге жизни" №39 и у металлического постамента "85 мм зенитное орудие", входящего в мемориальный комплекс "Разорванное кольцо" на территории музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

Суд признал его виновным в реабилитации нацизма, то есть за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Напомним, что к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда под Гатчиной откроется мемориал жертвам геноцида.

Видео: из архива Следственного комитета по Ленинградской области