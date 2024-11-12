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На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня

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Ситуация заснята камерой видеонаблюдения в Невинномысске.

В Следственном комитете России по Ставропольскому краю подозревают четверых мужчин в осквернении Вечного огня, находившегося вблизи обелиска "Вечная Слава".  Этот мемориал воздвигнут в честь воинов, которые погибли во время гражданской и Великой Отечественной войн. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства. Происшествие зафиксировано в городе Невинномысск вечером 10 ноября. В настоящее время подозреваемые задержаны. 

В Невинномысске четверо жителей соседней республики подозреваются в осквернении символов воинской славы России. Следователем СК России молодые люди задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.

пресс-служба СК РФ по региону

Пристава из Петергофа подозревают в передаче взятки.

Фото и видео: Telegram / СГУ СК По Ставропольскому краю

Теги: вандализм, вечный огонь, осквернение мемориала, следственный комитет, ставрополье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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