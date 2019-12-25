Пристава из Петергофа подозревают в передаче взятки

Сотруднику ГУ ФССП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Судебного пристава Петродворцового районного отделения подозревают в передаче взятки коллеге из Ленобласти. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В конце сентября в отношении 40-летней сотрудницы службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. Она подозревается в получении взятки в размере 160 тысяч рублей за незаконные действия, направленные на снятие ограничений на выезд за пределы РФ. Пристав окончила исполнительное производство без законных оснований.

Как оказалось, деньги ей передал сотрудник Петродворцового районного отделения. Также пристав оставил себе 20 000 рублей в качестве оплаты посреднических услуг. Подозреваемый пристав 7 ноября был доставлен в Следственный комитет, где ему предъявили обвинение. Сотруднику ГУ ФССП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Петербурге были задержаны директор и заместитель Центра благоустройства по делу о взятке.

Фото: Piter.tv