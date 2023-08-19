В Петербурге задержаны директор и заместитель Центра благоустройства по делу о взятке

По данным следствия, в августе 2023 года Иван Бей предложил своему начальнику Белоусу организовать передачу взятки в размере 500 тысяч рублей.

Следственное управление Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении директора Центра комплексного благоустройства Александра Белоуса и его заместителя Ивана Бея. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в августе 2023 года Иван Бей предложил своему начальнику Белоусу организовать передачу взятки в размере 500 тысяч рублей от представителя коммерческой компании. Взятка предназначалась за покровительство при выполнении государственных контрактов в сфере благоустройства.

Бей 16 февраля 2024 года получил деньги от предпринимателя, забрав часть себе, а остальную передал Белоусу в его служебном кабинете. Оба фигуранта задержаны, в их домах и на рабочих местах проведены обыски. Следствие продолжает расследование.

Ранее суд отправил в СИЗО начальника ГАИ из Петербурга за подозрение в передаче взятки.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу