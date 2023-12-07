К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда под Гатчиной откроется мемориал жертвам геноцида

Областное правительство берёт на себя благоустройство подъездных путей и территории вокруг мемориала.

Строительство мемориального комплекса "Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе ВОВ" будет завершено 27 января 2024 года, в День 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. Об этом информирует пресс-служба правительства Ленобласти.

Центром композиции мемориала станет стела с фигурой матери, обнимающей своих детей. У её подножия будет располагаться барельеф, на котором поместят 150 фотографий жертв нацизма.

Памятник установят при поддержке Российского военно-исторического общества. Областное правительство берёт на себя благоустройство подъездных путей и территории вокруг мемориала. Как отметил зампред правительства региона Евгений Барановский, объект, посвящённый мирным гражданам, затронет сердце каждого.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Ленобласти приняли бюджет на 2024 год.

Фото и видео: Правительство Ленобласти