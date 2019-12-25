Участники Экспедиции Трофи-2025 почтили память защитников Ленинграда на мемориале "Разорванное кольцо"

Гонщики, начали свой маршрут в Мурманске и направляются во Владивосток.

Участники экспедиции "Трофи-2025" посетили Ленинградскую область 24 февраля, сообщает администрация региона в своём Telegram-канале.

Гонщики, начавшие свой маршрут в Мурманске и направляющиеся во Владивосток, остановились у мемориала "Разорванное кольцо", чтобы почтить память героев обороны Ленинграда. После церемонии участники продолжили движение. Впереди у них – маршрут протяженностью 16 тысяч километров.

Стоит отметить, что в январе в Ленинградской области состоялся традиционный марафон "Дорога жизни", посвященный памяти защитников города.

Ранее мы сообщили о том, что Леноблводоканал ускоренно модернизирует водопровод в Кингисеппском районе.

Фото: Правительство Ленобласти