Леноблводоканал ускоренно модернизирует водопровод в Кингисеппском районе

На текущий момент заменено 843 метра водопровода.

В конце января "Леноблводоканал" приступил к капитальному ремонту водопроводной сети в Кингисеппском районе, проводимому в деревне Фалилеево.

Как сообщили в пресс-службе компании 21 февраля, работы продвигаются быстрее установленного графика. На текущий момент заменено 843 метра водопровода. В общем объеме планируется обновление двух километров сети.

В процессе ремонта также предусмотрено установка 15 новых колодцев, 22 задвижек и пожарного гидранта. Завершить все работы планируется до конца года.

Ранее мы сообщили о том, что сброс сточных вод в Ижору зафиксировали в городе Тельмана.

Фото: Правительство Ленобласти