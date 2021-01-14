Сброс сточных вод в Ижору зафиксировали в городе Тельмана

От загрязнения пострадала река Ижора.

Сотрудники Тосненской городской прокуратуры организовали проверку по факту сброса канализационных сточных вод на территории города Тельмана. Предположительно, в результате аварийной ситуации в системе водоотведения загрязнению подверглась река Ижора, – сообщают в надзорном ведомстве Ленинградской области.

К настоящему часу городская прокуратура координирует деятельность аварийников из "Леноблводоканала".

По результатам проверки будет дана оценка деятельности ГУП "Леноблводоканал", при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования. Прокуратура Ленинградской области

Ранее мы писали, что на водоочистном сооружении в Юкках произошел пожар.

Фото: Прокуратура Ленинградской области