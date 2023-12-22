Стала известна история создания памятника на могиле Алексея Балабанова

У поклонников режиссёра возникла идея использовать трамвайную брусчатку в оформлении памятника

В день 65-летия со дня рождения Алексея Балабанова, почитатели режиссёра пришли на его могилу на Смоленском кладбище, чтобы преподнести цветы. Режиссёра похоронили на Смоленском кладбище весной 2013 года. В течение длительного времени на его могиле стоял обычный деревянный крест с фотографией. Вдова Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева, уточнила "Петербургскому дневнику", что её покойный супруг был простым человеком и сам желал, чтобы на его могиле установили самый обычный крест.

Однако семья решила учесть мнение поклонников Балабанова: летом 2022 года был установлен новый памятник. Председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ общественной палаты Ленинградской области Валентин Сидорин поделился подробностями создания памятника. Он уточнил, что сразу после смерти Балабанова ему позвонила одна из коллег режиссёра и напомнила, что он очень любил трамваи и все, что с ними связано. Этот общественный транспорт встречается в таких фильмах Балабанова, как "Брат" (18+), "Про уродов и людей" (18+), "Кочегар" (18+), "Я тоже хочу" (18+) и многих других. Тогда и возникла идея использовать трамвайную брусчатку в оформлении памятника. Также Сидорин напомнил, что в начале XX века, когда асфальтирование ещё не было распространено, трамвайные пути обычно покрывались брусчаткой, чтобы предотвратить их деформацию. С этим элементом укршения могилы режиссёра помогло руководство "Горэлектротранса". Брусчатка лежала в трамвайном депо несколько лет, пока не появилась идея установки памятника.

Любопытный факт заключается в том, что это брусчатка, демонтированная в процессе модернизации рельсов на Васильевском острове – как раз там, где Алексей Балабанов снимал свои легендарные сцены из "Брата". И по ней ходили трамваи, парковавшиеся в том самом парке. Валентин Сидорин, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ общественной палаты Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что гранитный памятник писателю Виталию Бианки могут установить в Ленобласти.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"