Глава Белого дома прокомментировал поставки вакцины от COVID-19 в США.

Дональд Трамп рассказал американцам о "рождественском чуде". Соответствующее видео президент США опубликовал в собственном Twitter-аккаунте. Вместе с супругом перед нацией выступила Мелания Трамп.

Глава Белого дома прокомментировал поставку в США миллионов доз вакцины от коронавируса. Политик заметил, что препараты являются безопасными и эффективными в борьбе с распространением инфекции. Он заметил, что прививочная кампания положит конец ужасной пандемии и спасет миллионы человеческих жизней.

Дональд Трамп выразил благодарность ученым, занимавшихся разработкой вакцин, а также других рабочих, которые прикладывали усилия для того, чтобы СШа совершили научный прорыв.

В США призвали Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей.

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